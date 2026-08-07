Nice Systems: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nice Systems äußerte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 1,42 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nice Systems noch ein Gewinn pro Aktie von 3,02 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nice Systems im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 795,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 742,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at