Nice Systems gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Nice Systems veröffentlichte am 19.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,84 ILS. Im Vorjahresviertel hatte Nice Systems 5,70 ILS je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,67 Milliarden ILS. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,56 Milliarden ILS.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 33,35 ILS ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 25,02 ILS erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 10,16 Milliarden ILS, während im Vorjahr 10,13 Milliarden ILS ausgewiesen worden waren.
