Nice Systems gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nice Systems hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4,14 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 10,60 ILS je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,32 Milliarden ILS – eine Minderung von 11,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,60 Milliarden ILS eingefahren.

Redaktion finanzen.at