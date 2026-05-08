Nice Systems präsentierte Quartalsergebnisse

Nice Systems hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 2,40 ILS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nice Systems 7,26 ILS je Aktie verdient.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,23 Prozent auf 2,40 Milliarden ILS. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,53 Milliarden ILS gelegen.

Redaktion finanzen.at