Nice Systems: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nice Systems hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,77 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nice Systems 2,00 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Nice Systems mit einem Umsatz von insgesamt 766,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 696,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 10,05 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at