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05.11.2026 06:31:28
Nice Systems stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Nice Systems hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,83 ILS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nice Systems ein EPS von 7,70 ILS je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,99 Prozent auf 2,39 Milliarden ILS aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,46 Milliarden ILS erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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