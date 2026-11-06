Nice Systems: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Nice Systems veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Nice Systems hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,59 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,30 USD je Aktie gewesen.

Nice Systems hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 784,2 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 735,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at