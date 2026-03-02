|
02.03.2026 06:31:29
NICE: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
NICE hat am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
NICE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2643,53 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 516,00 KRW je Aktie gewesen.
NICE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 863,88 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 819,81 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 3944,75 KRW gegenüber 1349,00 KRW je Aktie im Vorjahr.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 3 242,15 Milliarden KRW gegenüber 3 029,36 Milliarden KRW im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
