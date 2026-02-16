Nice: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Nice hat am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 81,25 JPY, nach 25,21 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 69,10 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 65,54 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at