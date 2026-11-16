Nice zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nice gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 130,74 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 30,36 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 66,44 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nice 60,07 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at