Nichi-iko Pharmaceutical gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nichi-iko Pharmaceutical präsentierte in der am 13.05.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

Beim Umsatz wurden 50,11 Milliarden JPY gegenüber 49,37 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Nichi-iko Pharmaceutical vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 1552,750 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -65,280 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 179,06 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 4,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Nichi-iko Pharmaceutical 188,22 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 266,313 JPY geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 184,95 Milliarden JPY taxiert.

Redaktion finanzen.at