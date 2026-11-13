NICHIA STEEL WORKS: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

NICHIA STEEL WORKS hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,10 JPY. Im Vorjahresviertel hatte NICHIA STEEL WORKS -6,640 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,70 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 8,32 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at