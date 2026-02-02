|
02.02.2026 06:31:29
NICHIA STEEL WORKS: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
NICHIA STEEL WORKS präsentierte in der am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 11,61 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,90 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 8,69 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 0,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!