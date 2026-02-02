NICHIA STEEL WORKS: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

NICHIA STEEL WORKS präsentierte in der am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 11,61 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,90 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 8,69 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 0,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

