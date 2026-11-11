|
11.11.2026 06:31:29
Nichias veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Nichias hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 51,13 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 32,25 JPY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nichias im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 73,94 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 60,70 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!