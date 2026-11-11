Nichias veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nichias hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 51,13 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 32,25 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nichias im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 73,94 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 60,70 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at