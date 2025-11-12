|
Nichias: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Nichias lud am 11.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es stand ein EPS von 96,75 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nichias noch ein Gewinn pro Aktie von 89,94 JPY in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 60,70 Milliarden JPY, gegenüber 63,39 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,25 Prozent präsentiert.
