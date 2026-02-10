Nichias: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Nichias hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 132,96 JPY gegenüber 131,45 JPY im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 62,27 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 6,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nichias 66,28 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at