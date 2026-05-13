Nichias: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Nichias hat sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 54,93 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 46,74 JPY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nichias in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 66,89 Milliarden JPY im Vergleich zu 63,58 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 165,59 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 163,79 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 251,91 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 1,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 256,51 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at