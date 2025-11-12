Nichiban mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nichiban hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12,92 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 23,39 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 12,23 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 12,24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at