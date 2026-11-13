Nichiban: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Nichiban hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 31,79 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nichiban ein EPS von 12,92 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,92 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 12,23 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at