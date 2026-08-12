Nichiban vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Nichiban hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 19,49 JPY. Im letzten Jahr hatte Nichiban einen Gewinn von 19,31 JPY je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Nichiban 12,26 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at