Nichiban: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Nichiban hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 30,00 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nichiban ein EPS von 42,35 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 13,60 Milliarden JPY – eine Minderung von 0,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,63 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at