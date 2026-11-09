Nichicon: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nichicon stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 37,85 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Nichicon 6,44 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Nichicon 52,62 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 41,13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 31,54 JPY sowie einem Umsatz von 48,31 Milliarden JPY gerechnet.

Redaktion finanzen.at