Nichicon: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Nichicon hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 36,79 JPY, nach 17,68 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 44,71 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 39,60 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at