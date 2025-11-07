Nichicon hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Nichicon lud am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 6,44 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 34,09 JPY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nichicon in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,13 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 41,13 Milliarden JPY im Vergleich zu 43,36 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at