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11.05.2026 06:31:29
Nichicon stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Nichicon gab am 08.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 34,12 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nichicon ein EPS von -18,580 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 45,47 Milliarden JPY gegenüber 43,01 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 93,97 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 86,04 JPY je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig standen 169,72 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 3,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Nichicon 175,75 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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