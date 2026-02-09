Nichicon stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nichicon hat am 06.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 35,73 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 45,26 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nichicon in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,78 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 43,52 Milliarden JPY im Vergleich zu 48,24 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at