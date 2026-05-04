NICHIDAI: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

NICHIDAI hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 01.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 36,65 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NICHIDAI ein Ergebnis je Aktie von 4,58 JPY vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,99 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,84 Milliarden JPY.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -83,500 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NICHIDAI ein EPS von 6,24 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 5,26 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 10,99 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 11,60 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at