NICHIDAI informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

NICHIDAI hat am 02.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 10,16 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NICHIDAI ein Ergebnis je Aktie von -0,910 JPY vermeldet.

Mit einem Umsatz von 2,55 Milliarden JPY, gegenüber 2,77 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,02 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at