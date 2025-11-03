NICHIDAI legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NICHIDAI hat am 31.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei -27,62 JPY. Ein Jahr zuvor waren -3,110 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,69 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 12,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,08 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

