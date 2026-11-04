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04.11.2026 06:31:28
NICHIDAI zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
NICHIDAI präsentierte in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Es stand ein EPS von 36,42 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NICHIDAI noch ein Gewinn pro Aktie von -27,620 JPY in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NICHIDAI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,41 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,69 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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