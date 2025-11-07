NICHIDEN gewährte Anlegern Blick in die Bücher

NICHIDEN hat am 05.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 39,45 JPY gegenüber 28,58 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat NICHIDEN 34,02 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 32,35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at