NICHIDEN öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NICHIDEN hat am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 57,21 JPY. Im Vorjahresviertel waren 46,23 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 38,19 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34,76 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 173,18 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 164,32 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 141,03 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 134,77 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at