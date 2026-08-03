NICHIDEN veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

NICHIDEN hat sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 57,48 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 34,73 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,84 Prozent auf 39,86 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33,27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at