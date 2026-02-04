NICHIDEN: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

NICHIDEN hat am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 41,79 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 50,73 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 35,56 Milliarden JPY gegenüber 35,06 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at