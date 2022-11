Nichiha legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nichiha ließ sich am 09.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nichiha die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 61,79 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 83,27 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Nichiha im vergangenen Quartal 35,11 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nichiha 32,33 Milliarden JPY umsetzen können.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 46,48 JPY gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 34,38 Milliarden JPY ausgegangen.

Redaktion finanzen.at