Nichiha legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nichiha hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 61,28 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nichiha ein Ergebnis je Aktie von -30,330 JPY vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Nichiha im vergangenen Quartal 34,45 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nichiha 36,32 Milliarden JPY umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 74,31 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 78,49 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 143,74 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 148,48 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at