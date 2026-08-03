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03.08.2026 06:31:29
Nichiha öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Nichiha hat am 31.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 72,30 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 20,52 JPY erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Nichiha mit einem Umsatz von insgesamt 33,99 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,87 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,54 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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