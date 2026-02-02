|
Nichiha präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Nichiha hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 62,32 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nichiha ein EPS von 56,36 JPY je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 38,21 Milliarden JPY – eine Minderung von 2,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 39,14 Milliarden JPY eingefahren.
