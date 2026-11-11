Nichiha stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nichiha präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 39,82 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 52,75 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 34,30 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,21 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at