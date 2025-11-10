Nichiha: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Nichiha hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 52,75 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,44 JPY je Aktie vermeldet.

Nichiha hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36,21 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

