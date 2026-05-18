Nichimo: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nichimo hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 74,53 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 37,96 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Nichimo 28,76 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 29,91 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 260,23 JPY gegenüber 320,06 JPY je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 139,78 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 133,90 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at