Nichimo gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nichimo präsentierte in der am 07.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es stand ein EPS von 57,34 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nichimo noch ein Gewinn pro Aktie von 54,18 JPY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nichimo in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 31,72 Milliarden JPY im Vergleich zu 31,31 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at