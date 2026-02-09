|
Nichimo gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Nichimo hat am 06.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 175,84 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 152,03 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 44,00 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 3,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 42,39 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
