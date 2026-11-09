Nichimo gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nichimo hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 130,74 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 57,34 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 39,85 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 31,72 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at