NICHIREI hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

NICHIREI gab am 03.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 30,76 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 30,25 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 189,96 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 187,63 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at