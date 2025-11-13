|
13.11.2025 06:31:28
NICHIREI informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
NICHIREI hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
NICHIREI hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,23 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,080 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden 1,20 Milliarden USD gegenüber 1,18 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
