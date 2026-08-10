NICHIREI: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

NICHIREI hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

NICHIREI hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 27,61 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 22,54 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 229,04 Milliarden JPY – ein Plus von 34,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NICHIREI 170,77 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at