12.11.2025 06:31:28
NICHIREI stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
NICHIREI veröffentlichte am 11.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 33,93 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 25,18 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,51 Prozent auf 176,94 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 176,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
