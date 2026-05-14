NICHIREI stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NICHIREI lud am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

NICHIREI hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,110 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat NICHIREI 1,14 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,720 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte NICHIREI ein EPS von 0,640 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 4,75 Milliarden USD gegenüber 4,61 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at