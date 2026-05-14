NICHIREI stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NICHIREI hat am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 21,84 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 16,54 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 178,48 Milliarden JPY gegenüber 167,24 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 109,07 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei NICHIREI ein Gewinn pro Aktie von 97,35 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 716,14 Milliarden JPY – ein Plus von 2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem NICHIREI 702,08 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at